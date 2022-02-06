Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия стянула к Украине дополнительные "силы вторжения" – WP

Воскресенье, 6 февраля 2022, 08:42
Россия стянула к Украине дополнительные силы вторжения – WP
Российские войска, фото Anadolu Agency/Getty Images

Российские власти продолжают переброску боевых подразделений к украинской границе, как на своей территории, так и в Беларуси. К потенциальной атаке готовы уже более 62 тысяч бойцов из тактических групп российских батальонов, это больше, чем две недели назад, и их количество вскоре еще возрастет.

Источник: The Washington Post со ссылкой на свои источники среди американских чиновников и сотрудников разведки США

Детали: Газета сообщает, что по состоянию на пятницу, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин сконцентрировал у украинских границ 83 тактические группы, что составляет около 70% от необходимого количества для развязывания полномасштабной войны.

Реклама:

Таким образом, вблизи Украины находятся уже более 62 тысяч российских военных из боевых подразделений, и эта группировка усилена десятками тысяч других лиц, занятых материально-техническим обеспечением и медицинской поддержкой.

По разным оценкам, российское военное присутствие вдоль границ Украины насчитывает от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Ключевые военные силы РФ, в том числе подразделения по строительству мостов, продолжают прибывать к границе, и в настоящее время в пути находится больше батальонных тактических групп. Помощник конгрессмена сказал The Washington Post, что в результате таких действий Путина, официальные лица США, изначально скептически настроенные по поводу возможного крупномасштабного вторжения, теперь, похоже, изменили свое мнение.

ВИДЕО ДНЯ

Издание констатирует, что получило подтверждение от официальных лиц, что окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается.

Напомним:

  • Немецкий таблоид Bild, ссылаясь на информацию разведчиков, опубликовал материал, в котором очерчены планы президента РФ Владимира Путина по Украине. Разведчикам удалось узнать, что в российских военных кругах обсуждается план установления в Украине жестокого марионеточного режима, подконтрольного Кремлю. В "послевоенных планах" РФ говорится о нескольких этапах поглощения Украины.
  • Украина на фоне стягивания Россией войск к границам, проводит подготовку к потенциальному вторжению. В частности, 4 февраля в городе Припять состоялись масштабные тактико-специальные учения с участием Нацгвардии – украинские бойцы отработали действия на случай нападения.

Темы: войнаПутинУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Наше войско не так велико – Данилов прокомментировал статьи о потерях Украины
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: