Россия стянула к Украине дополнительные "силы вторжения" – WP

Российские власти продолжают переброску боевых подразделений к украинской границе, как на своей территории, так и в Беларуси. К потенциальной атаке готовы уже более 62 тысяч бойцов из тактических групп российских батальонов, это больше, чем две недели назад, и их количество вскоре еще возрастет.

Источник: The Washington Post со ссылкой на свои источники среди американских чиновников и сотрудников разведки США

Детали: Газета сообщает, что по состоянию на пятницу, 4 февраля, президент РФ Владимир Путин сконцентрировал у украинских границ 83 тактические группы, что составляет около 70% от необходимого количества для развязывания полномасштабной войны.

Таким образом, вблизи Украины находятся уже более 62 тысяч российских военных из боевых подразделений, и эта группировка усилена десятками тысяч других лиц, занятых материально-техническим обеспечением и медицинской поддержкой.

По разным оценкам, российское военное присутствие вдоль границ Украины насчитывает от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

Ключевые военные силы РФ, в том числе подразделения по строительству мостов, продолжают прибывать к границе, и в настоящее время в пути находится больше батальонных тактических групп. Помощник конгрессмена сказал The Washington Post, что в результате таких действий Путина, официальные лица США, изначально скептически настроенные по поводу возможного крупномасштабного вторжения, теперь, похоже, изменили свое мнение.

Издание констатирует, что получило подтверждение от официальных лиц, что окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается.

Напомним: