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Лукашенко пригрозил, что отправит белорусские войска на Донбасс

Воскресенье, 6 февраля 2022, 15:58
Александр Лукашенко, фото Anadolu Agency/Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут начать совместные боевые действия на востоке Украины.

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, которое цитирует Белта

Детали: Сейчас в Республике Беларусь проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022". Соловьев спросил у Лукашенко, как будет действовать белорусская армия, "если украинские власти начнут войну против Донбасса".

Лукашенко ответил, что армия РБ начнет действовать "точно так, как российская", и добавил, что воевать Беларусь будет совместно с Россией.

Прямая речь: "Естественно (совместно с РФ - УП), слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять".

Почему это важно: Такая позиция Лукашенко говорит о том, что Россия готова использовать вооруженные силы Беларуси для нападения на Украину. При этом озвученное условие начала агрессии "если украинские власти начнут войну против Донбасса" - это только повод.

Как известно, разведка США узнала о плане России сфабриковать "нападение Украины на Донбасс". Москва планирует изобразить "зверства украинцев" в фейковом видео, в котором российская пропаганда сымитирует взрывы, жертв среди русскоговорящего населения и украинское оружие на территории ОРДЛО. Следует отметить, что РФ многократно использовала фейковые материалы, подобные "распятому мальчику", чтобы оправдать свою агрессию против Украины, поэтому подготовка очередных информационных атак вполне вероятна.

Напомним:

  • Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
  • Глава Кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской заявил, что Беларусь уже принимает участие в военной агрессии против Украины, так как на территорию Республики зашли российские войска.

Темы: БеларусьвойнаДонбассУкраина


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