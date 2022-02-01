Россия проводит перегруппировку войск на Донбассе – разведка

Российские военные в ходе оккупации Крыма в 2014 году. фото: getty images

Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины.

Источник: facebook-страница Главного управления разведки Министерства обороны

Дословно: "В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня".

Детали: Кроме того, украинские разведчики узнали, что в результате неуставных отношений на прошлой неделе погибли двое военнослужащих, еще один – тяжело ранен.

В ГУР предполагают, что удержание сил в постоянном напряжении влияет на морально-психологическое состояние солдат оккупационных войск.

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