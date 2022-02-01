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Россия проводит перегруппировку войск на Донбассе – разведка

Вторник, 1 февраля 2022, 14:38
Россия проводит перегруппировку войск на Донбассе – разведка
Российские военные в ходе оккупации Крыма в 2014 году. фото: getty images

Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины.

Источник: facebook-страница Главного управления разведки Министерства обороны

Дословно: "В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня".

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Детали: Кроме того, украинские разведчики узнали, что в результате неуставных отношений на прошлой неделе погибли двое военнослужащих, еще один – тяжело ранен.

В ГУР предполагают, что удержание сил в постоянном напряжении влияет на морально-психологическое состояние солдат оккупационных войск.

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Предыстория: 

  • В ходе выступления по случаю начала очередной сессии в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что в результате консультаций в Нормандском формате "появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование". В то же время он призвал украинцев "рассчитывать только самих на себя, а не пытаться понравиться за границей".
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного наступления Украина сможет мобилизовать 2,5 миллиона граждан.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока нет угроз такого уровня, чтобы вводить военное положение. Он добавил, что россияне не создали ударные группировки, а ситуация на Востоке Украины не отличается от обострения весной 2021 года.
  • Представительница США в Совбезе ООН заявила, что у американской разведки есть данные, что Россия планирует сконцентрировать около 30 тысяч военных на границе Беларуси и Украины в ближайшие две недели.

Украинская правда
Темы: войнаразведкаДонбассРосcия
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