Россия проводит перегруппировку войск на Донбассе – разведка
Украинская разведка имеет доказательства того, что Россия перегруппировывает вооруженные подразделения на временно оккупированной территории Донбасса и Луганщины.
Источник: facebook-страница Главного управления разведки Министерства обороны
Дословно: "В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня".
Детали: Кроме того, украинские разведчики узнали, что в результате неуставных отношений на прошлой неделе погибли двое военнослужащих, еще один – тяжело ранен.
В ГУР предполагают, что удержание сил в постоянном напряжении влияет на морально-психологическое состояние солдат оккупационных войск.
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Предыстория:
- В ходе выступления по случаю начала очередной сессии в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что в результате консультаций в Нормандском формате "появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование". В то же время он призвал украинцев "рассчитывать только самих на себя, а не пытаться понравиться за границей".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного наступления Украина сможет мобилизовать 2,5 миллиона граждан.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока нет угроз такого уровня, чтобы вводить военное положение. Он добавил, что россияне не создали ударные группировки, а ситуация на Востоке Украины не отличается от обострения весной 2021 года.
- Представительница США в Совбезе ООН заявила, что у американской разведки есть данные, что Россия планирует сконцентрировать около 30 тысяч военных на границе Беларуси и Украины в ближайшие две недели.