Беларусь несет угрозу для Украины – представитель Тихановской

Глава Кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской заявил, что Беларусь уже принимает участие в военной агрессии против Украины, так как на территорию Республики зашли российские войска.

Источник: глава Кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский

Детали: По его словам, белорусы на данный момент причастны к военному конфликту между Украиной и Россией.

По его словам, российские войска могут попытаться напасть на Украину с территории Беларуси,

Прямая речь: "Ми уже сейчас участвуем в военной операции России против Украины, это только подготовительная фаза…

Если мы не будем высказывать свое отношение к участию Беларуси в конфликте против Украины, то рано или поздно мы сами окажемся в окопах. С оружием будем воевать против украинцев. А это будет катастрофа… Это недопустимо. Мы должны этому сопротивляться!"

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет воевать, если кто-то нападет на нее или на Россию.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что техника и бойцы, которых Россия посылает в Беларусь якобы для совместных учений, больше угрожают самой Беларуси, чем Украине.