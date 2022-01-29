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Беларусь несет угрозу для Украины – представитель Тихановской

Суббота, 29 января 2022, 20:40
Беларусь несет угрозу для Украины – представитель Тихановской
Белорусский военный, фото Минобороны РБ

Глава Кабинета представителей белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской заявил, что Беларусь уже принимает участие в военной агрессии против Украины, так как на территорию Республики зашли российские войска.

Источник: глава Кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский

Детали: По его словам, белорусы на данный момент причастны к военному конфликту между Украиной и Россией.

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Он добавил, что российские войска могут попытаться напасть на Украину с территории Беларуси.

Прямая речь: "Ми уже сейчас участвуем в военной операции России против Украины, это только подготовительная фаза…

Если мы не будем высказывать свое отношение к участию Беларуси в конфликте против Украины, то рано или поздно мы сами окажемся в окопах. С оружием будем воевать против украинцев. А это будет катастрофа… Это недопустимо. Мы должны этому сопротивляться!"

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Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет воевать, если кто-то нападет на нее или на Россию.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что техника и бойцы, которых Россия посылает в Беларусь якобы для совместных учений, больше угрожают самой Беларуси, чем Украине.

Темы: войнаБеларусьУкраинаТихановская
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