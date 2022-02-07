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Лукашенко пожаловался, что Путин не выполняет обещание, в Кремле ответили

Понедельник, 7 февраля 2022, 13:54
фото: тасс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить звание полковника армии РФ. В Кремле ответили, что "не имеет права".

Источник: Лукашенко в интервью ключевому пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву, которого цитирует Zerkalo, ТАСС

Прямая речь Лукашенко: "Я подполковник по званию. Я ж не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник. Обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил…

Российской армии".

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не имеет такого права и считает, что это была "фигура речи".

Напомним:

  • Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут приступить к совместным боевым действиям на востоке Украины.
  • Лукашенко считает, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война "продлилась бы максимум 3-4 дня".

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Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия


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