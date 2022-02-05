Лукашенко заявил, что война с Украиной продлилась бы "максимум 3-4 дня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война продлилась бы максимум 3-4 дня.

Источник: Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, передает белорусское государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать.

Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем... И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул".

Детали: Лукашенко также вспомнил об операции ОДКБ в Казахстане.

"ОДКБ что показало – пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают", – сказал он.

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", – заявил Лукашенко.

Предыстория:

Возглавляющий Беларусь более 27 лет, фальсифицировавший выборы президента в 2020 году, Лукашенко недавно заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

Служба безопасности Украины отметила манипулятивность и провокативность заявления самопровозглашенного президента Беларуси о якобы наращивании украинского военного контингента у границ этой страны.

При этом Лукашенко создал мигрантский кризис на границе со странами Балтии и Польшей. Украина усилила защиту границы с Беларусью, чтобы предотвратить вариант подобных провокаций с мигрантами на собственной границе. Там продолжается спецоперация "Полесье".

21 января Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо надежно защитить на случай неадекватности ее руководства".

4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что количество сконцентрировавшихся на учениях в Беларуси войск недостаточно для наступления на Украину.

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