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За год на популяризацию украинской кухни потратят 2 млн гривен

Понедельник, 7 февраля 2022, 18:10

Глава Государственного агентства Украины по развитию туризма Марьяна Олеськив сообщила о выделении около 2 млн. грн. на реализацию стратегии по популяризации украинской кухни в 2022 году.

Источник: агентство "Интерфакс-Украина", которое приводит комментарий Олеськив

Детали: Также, по ее словам, еще 4 млн. грн. пойдет на проведение в Украине гастрономической конференции Gastromasa. Кроме того, она отметила, что 50 млн. грн., предусмотренных ведомству на маркетинговые программы, также включают продвижение гастрономии.

Олескив отметила, что в вопросе популяризации гастрокультуры Гостуризма будет работать совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины. В частности, речь идет о работе с исследователями и шеф-поварами. В ведомстве планируется идентифицировать региональные кухни по отдельным регионам, сформировать корзину продуктов и блюд для продвижения в мире, а также запускать соответствующие рекламные кампании.

Прямая речь Олеськив: "У нас действительно классная кухня, хорошо развитая гастрономия, ресторанная культура и бизнес. Это может стать одним из таких турпродуктов, который привлечет иностранного туриста".

"Наше задание - работать с шефами, помогать им учится, привозить сюда других шефов, привозить международные мероприятия, говорить с разными международными мероприятиями, чтобы они приглашали наших шефов... Когда этот нетворкинг осуществится, то это станет большим плюсом для развития гастрономии тут".

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Темы: продуктыУкраина


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