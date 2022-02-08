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Путин пригрозил ядерным оружием Европе, если Украина с НАТО пойдут на Крым

Вторник, 8 февраля 2022, 00:43
Владимир Путин, скриншот видео

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем "европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией".

Источник: трансляция пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции

Прямая речь Путина: "Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией.

Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы это понимаем, но мы также понимаем и то, что Россия является одной из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам современности даже многих опережает.

Победителей не будет. И вы (французы – ред.) окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли".

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин считает, что при вступлении Украины в НАТО возможен сценарий, когда России придется воевать с этим блоком за полуостров Крым.

Напомним: Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.

Украинская правда
Темы: ПутинНАТОядерное оружиеРосcия


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