"Ближайшие дни будут решающими" для Украины – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни будут решающими в вопросе российской деэскалации вокруг Украины.

Источник: Макрон на пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции, цитируют Reuters, Укринформ

Прямая речь: "Нам нужно договориться по конкретным мерам, для того чтобы стабилизировать ситуацию и достичь деэскалации. Мы это обсудили вместе. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено.

Это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, с европейцами, а также от нашей встречи с президентом Зеленским завтра".

"И я хочу сказать, что президент России Путин сказал, что он готов следовать этой логике, говоря о том, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе – поставить вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины".

"Поэтому ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас состоялись, будут способствовать этому".

"Мы сейчас отдаем себе отчет в серьезности ситуации и находим путь к сохранению мира. Я глубоко верю, что время еще есть".

Детали: Макрон подчеркнул, что сейчас напряженность усиливается, усиливается уровень эскалации, и это не в интересах ни России, ни европейцев.

По его словам, "у нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", и в этом смысле России были предложены "конкретные гарантии безопасности".

Напомним: Президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем "европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией".

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию российско-украинской войны, процитировав российскую поговорку.