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Кузьминых вместо ВАКС, который выбирает ему меру пресечения, поехал в житомирский суд

Вторник, 8 февраля 2022, 10:02
Кузьминых вместо ВАКС, который выбирает ему меру пресечения, поехал в житомирский суд
Сергей Кузьминых фото: FB нардепа

Народный депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых не явился в суд, избирающий ему меру пресечения. Он приехал в житомирский суд и хочет, чтобы его подключили к заседанию в формате видеоконференции.

Источник: Центр противодействия коррупции, Facebook-страница Кузьминых

Детали: Заседание должно было состояться 7 февраля, но депутат якобы забыл паспорт в Житомире.

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Использовать приложение "Дия" он не смогло, потому что телефон у него изъяли.

8 февраля Кузьминых не пришел в ВАКС, а вместо этого приехал в Житомирский апелляционный суд и заявил, что хочет участвовать в заседании через видеосвязь.

Прямая речь Кузьминых: "Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю - я не скрывался и не собираюсь прятаться".

ВИДЕО ДНЯ

Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысяч гривен. Это максимальный размер залога по статье злоупотребление влиянием, поскольку преступление считается нетяжким.

 
ВАКС
фото: ЦПК

Предыстория:

  • 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.
  • Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).
  • Инкриминируемое Кузьминое преступление (Злоупотребление влиянием) является нетяжким в соответствии со ст.12 УКУ. Согласно действующему УПК, лицу подозреваемому в совершении нетяжкого преступления может быть избран залог в максимальном размере 20 прожиточных минимумов, что и составляет 49 620 грн.

Украинская правда
Темы: КузьминыхСлуга народасуд
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