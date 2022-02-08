Кузьминых вместо ВАКС, который выбирает ему меру пресечения, поехал в житомирский суд
Народный депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых не явился в суд, избирающий ему меру пресечения. Он приехал в житомирский суд и хочет, чтобы его подключили к заседанию в формате видеоконференции.
Источник: Центр противодействия коррупции, Facebook-страница Кузьминых
Детали: Заседание должно было состояться 7 февраля, но депутат якобы забыл паспорт в Житомире.
Использовать приложение "Дия" он не смогло, потому что телефон у него изъяли.
8 февраля Кузьминых не пришел в ВАКС, а вместо этого приехал в Житомирский апелляционный суд и заявил, что хочет участвовать в заседании через видеосвязь.
Прямая речь Кузьминых: "Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю - я не скрывался и не собираюсь прятаться".
Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой залога в 49,6 тысяч гривен. Это максимальный размер залога по статье злоупотребление влиянием, поскольку преступление считается нетяжким.
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Предыстория:
- 7 февраля НАБУ и САП задержали действующего нардепа Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды, и он был снят с розыска.
- Антикоррупционщики просят арестовать нардепа на 60 суток с альтернативой внесения залога в 49 620 грн (максимум по квалификации статьи).
- Инкриминируемое Кузьминое преступление (Злоупотребление влиянием) является нетяжким в соответствии со ст.12 УКУ. Согласно действующему УПК, лицу подозреваемому в совершении нетяжкого преступления может быть избран залог в максимальном размере 20 прожиточных минимумов, что и составляет 49 620 грн.