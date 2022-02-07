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Разыскиваемого нардепа Кузьминых задержали

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:38

Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерного удобства.

Он находился в розыске в связи с укрывательством правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения".

Детали: В САП добавили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на 15:00 7 февраля.

Предыстория:

  • 28 января детективы НАБУ совместно с ГБР поймали народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки.
  • 2 февраля НАБУ обнародовало видеозапись разговора нардепа Кузьминых по поводу получения "откатов" за заключение тендеров на медоборудование, а также с моментом получения взятки.
  • 3 февраля Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьмины.
  • Кузьминых попросил "Слугу народа" временно исключить его из фракции, пока идет расследование в отношении него.
  • Кузьминых, которому подписали подозрение из-за получения взятки, заявил, что не получал повестку на допрос и удивлен объявлением его в розыск.

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Украинская правда
Темы: Верховная РадаНАБУАнтикоррупционная прокуратура


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