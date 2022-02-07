Разыскиваемого нардепа Кузьминых задержали

Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

Источник: сообщение НАБУ

Дословно: "Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерного удобства.

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Он находился в розыске в связи с укрывательством правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения".

Детали: В САП добавили, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на 15:00 7 февраля.

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