"Слуга народа" начала процедуру исключения Трухина и Кузьминых из фракции

На заседании фракции "Слуга народа" народным депутатам раздали подписные письма об исключениb из состава фракции депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук с заявлением главы фракции Давида Арахамии

Прямая речь Арахамии: "Народным депутатам от "Слуги Народа" будут розданы подписные листы для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых".

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Детали: В пресс-службе фракции сообщили, что подобную процедуру применяли при исключении из фракции нардепов Людмилы Буймистр и Артема Дмитрука.

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