"Слуга народа" начала процедуру исключения Трухина и Кузьминых из фракции
Понедельник, 21 февраля 2022, 19:53
На заседании фракции "Слуга народа" народным депутатам раздали подписные письма об исключениb из состава фракции депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых.
Источник: спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук с заявлением главы фракции Давида Арахамии
Прямая речь Арахамии: "Народным депутатам от "Слуги Народа" будут розданы подписные листы для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых".
Реклама:
Детали: В пресс-службе фракции сообщили, что подобную процедуру применяли при исключении из фракции нардепов Людмилы Буймистр и Артема Дмитрука.
Знать больше: "Я сейчас тихонько уйду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 23 августа 2021 народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьяным и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев. Через неделю после ДТП нардеп заявил, что не находился за рулем и сотрудничал с полицейскими при оформлении протоколов.
- 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", зафиксировано, как Трухин хотел покинуть место ДТП и уверял правоохранителя, что может решить вопрос с главой МВД Денисом Монастырским. Впоследствии он предложил полицейскому "150 тысяч бонуса", которые лежали в машине, чтобы правоохранители помогли ему скрыться с места происшествия и оформили в качестве пассажира.
- 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Глава партии Елена Шуляк заявила 9 февраля, что надеется на "совесть" Трухина и что он составит мандат по собственному желанию. Однако сам Трухин 15 февраля сказал, что не собирается составлять свой мандат депутата, потому что "еще не все выполнил", хотя сразу после публикации расследования УП он заверил, что готов сложить мандат, "если заставит партия".
- Детективы Национального антикоррупционного бюро поймали на взятке нардепа Кузьминых размером в свыше полумиллиона гривен. Кузьминых обратился к руководству фракции с просьбой временно исключить его из состава фракции.