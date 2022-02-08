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Путин обещает забрать войска из Беларуси после учений

Вторник, 8 февраля 2022, 11:25
Путин обещает забрать войска из Беларуси после учений
ФОТО С NEWS.ZERKALO.IO

Президент России Владимир Путин уверяет, что вернет свои войска в месте постоянной дислокации после учений в Беларуси.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "ТАСС"

Прямая речь Пескова: "Войска РФ уйдут из Белоруссии после окончания учений, о том, что они могут остаться, никогда речи не шло".

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Предыстория:

  • 17 января Лукашенко анонсировал проведение в феврале совместных с РФ военных учений.
  • Журналисты-расследователи сообщали, что российских военных перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад на длительный срок.
  • Также сообщалось, что в Беларусь из России идет военная техника для учений "Союзная решимость – 2022", которые начнутся 10 февраля.
  • По данным НАТО, в этом месяце в Беларуси у России будут свои 30 тысяч военнослужащих для совместных военных учений, в результате чего общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 тысяч человек.

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Темы: ПутинЛукашенковойнаБеларусь
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