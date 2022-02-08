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В красную "зону" переходят еще три области

Вторник, 8 февраля 2022, 16:36
В красную зону переходят еще три области
фото: ГПСУ

На территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей с 11 февраля будет действовать красный уровень эпиднебезопасности.

Источник: министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь Немчинова: "Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей".

Справка: Сейчас в Украине в красной зоне только Ивано-Франковская и Ровенская области.

 

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что с начала марта в Украине может стабилизироваться ситуация с коронавирусом, а до этого может возрасти до 60 тысяч новых заражений в сутки.

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Украинская правда
Темы: коронавирускарантинэпидзоны
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