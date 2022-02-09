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В Польшу прибыли 4 самолета с американскими военными – СМИ

Среда, 9 февраля 2022, 05:45
фото: Airlive у twitter

Минимум 4 американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с американскими десантниками прибыли в Польшу.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов

Детали: Речь идет о подразделениях из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Самолеты, вылетевшие из базы Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), приземлились в аэропорту польского города Жешув, расположенном в 90 км от границы с Украиной.

По решению Вашингтона, там будут размещены в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82 воздушно-десантной дивизии.

Накануне в аэропорту Жешув-Ясенко приземлились три борта с американскими десантниками. Еще один транспортник C-17A Globemaster III прибыл с грузом с авиабазы под городом Дувр (Делавер).

По имеющимся данным, в Польшу уже переброшено, по меньшей мере, 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Что предшествовало: Первый самолет с американскими военными на борту вылетел из базы "Форт-Брэгг" в Европу на фоне обострения российской эскалации вокруг Украины.

Первая группа американских военных, отправленных США для усиления восточного фланга НАТО на фоне наращивания российских войск у границ Украины, прибыла в Польшу.

Предыстория:

  • Сообщалось, что Пентагон переместит часть своих европейских войск дальше на восток и разместит там дополнительные войска, базирующиеся в США.

Темы: ПольшаСША


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