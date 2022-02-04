Началась переброска военных США в Европу

Первый самолет с американскими военными на борту вылетел из базы "Форт-Брэгг" в Европу на фоне обострения российской эскалации вокруг Украины.

Источник: Reuters, Airlive у twitter

Детали: В сообщении Airlive говорится, что первый военно-транспортный самолет Боинг C-17 с военными 18-го воздушно-десантного корпуса на борту вылетел из базы "Форт-Брэгг" в Европу.

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Кроме того, издание Reuters опубликовало фото с подписью: "Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса садятся на транспортный самолет C-17 в Форт-Брэгг, Северная Каролина, для отправки в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией".

Что предшествовало: Президент США Джо Байден рассмотрел и официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии.

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