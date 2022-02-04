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Началась переброска военных США в Европу

Пятница, 4 февраля 2022, 01:31
Началась переброска военных США в Европу
фото: Airlive у twitter

Первый самолет с американскими военными на борту вылетел из базы "Форт-Брэгг" в Европу на фоне обострения российской эскалации вокруг Украины.

Источник: Reuters, Airlive у twitter

Детали: В сообщении Airlive говорится, что первый военно-транспортный самолет Боинг C-17 с военными 18-го воздушно-десантного корпуса на борту вылетел из базы "Форт-Брэгг" в Европу.

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Кроме того, издание Reuters опубликовало фото с подписью: "Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса садятся на транспортный самолет C-17 в Форт-Брэгг, Северная Каролина, для отправки в Восточную Европу на фоне эскалации напряженности между Украиной и Россией".

Что предшествовало: Президент США Джо Байден рассмотрел и официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в восточной Европе из-за угрозы российской агрессии.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В январе в США привели в боевую готовность около 8,5 тысячи военных, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.
  • 29 января Джо Байден заявил, что США "в ближайшее время" перекинут войска в страны НАТО Восточной Европы.
  • 1 февраля в Украину прибыла шестая партия военной помощи от Соединенных Штатов.
  • Всего по состоянию на 1 февраля в совокупности Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США.

Темы: СШАЕвропа
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