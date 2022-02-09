"Финляндизация Украины" обсуждается как вариант – СМИ

Американское издание "The New York Times" пишет, что финляндизация Украины является частью дипломатического дискурса, хотя президент Франции Эммануэль Макрон опроверг, что употреблял такой термин.

Источник: публикация "The New York Times", "Украинская правда"

Дословно NYTimes: "Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник использовал термин холодной войны, сказав журналистам во время полета в Москву, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

Во вторник, стоя рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, Макрон отрицал эту реплику, которая, похоже, поставила его в спор не только с украинцами, но и США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах".

Детали: 8 февраля во время пресс-конференции лидеров Украины и Франции в Киеве журналистка американского издания "Bloomberg" спросила у Макрона: "Вчера Вы сказали, что финляндизация Украины является одной из опций. Что Вы имели в виду?

Макрон ответил: "Я не употреблял таких формул. Вы использовали формулу "финляндизации". Я этого не слышал. Я говорил наоборот, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран будет проблема – в частности, для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации по отношению к Украине. Я не знаю, откуда Вы это взяли".

Зеленский также сказал, что впервые слышит о "финляндизации Украины".

"The New York Times" не указывает на источники вывода, что дипломаты обсуждают "финляндизацию" Украины.

Однако отмечает, что термин "финляндизация" касается строгого нейтралитета Финляндии во время холодной войны, закрепленного в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

Договор гарантировал Финляндии, что она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

NYTimes отмечает, что одни эксперты констатируют, что уступки Москве по поводу намерений Киева на членство в НАТО противоречат тому, к чему стремилась Украина, а другие утверждают, что "финляндизация" является лучшим курсом, который может выбрать Украина.

Также отмечается, что Финляндия когда-то была нейтральным буферным государством между Советским Союзом и НАТО, но теперь полностью совместима с НАТО и с западной "архитектурой безопасности" – и больше на стороне Запада.

Напомним: Россия во главе с президентом Владимиром Путиным потребовала от Запада "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина не станет членом НАТО.

При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.

Президент США Джо Байден сказал, что нации должны быть свободны в выборе собственных союзов. Такую же позицию озвучивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Финляндия не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом и заявляет, что имеет право подать заявку, если захочет. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна пока не планирует вступать в НАТО.