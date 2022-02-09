Шабунин: Банковая готовится снести конкурс по избранию директора НАБУ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский хочет просрочить решение правительства о формировании конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.

Источник: Шабунин в Telegram

Прямая речь: "В этом конкурсе международные эксперты имеют определяющий голос, поэтому Банковая готовится снести весь конкурс (потому что влиять на него, как с САП, не сможет).

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Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы затем снести/подвесить весь процесс через ОАСК".

Детали: Глава ЦПК обращает внимание, что в нынешней повестке заседания Кабинета министров вопрос формирования комиссии нет.

Это значит, что для принятия решения остается только заседание в понедельник 14 февраля.

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"То есть если решение КМУ не будет позднее в понедельник, значит Банковая дала указание нарушить закон, чтобы подорвать конкурс на директора НАБУ", - отмечает Шабунин.

Что предшествовало: Руководитель ЦПК предупреждал, что команда президента Зеленского попытается затянуть конкурс по избранию директора НАБУ, который долен пройти весной 2022 года, по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя САП.

Напомним: В начале февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса, хотя победитель давно определен.

По словам Шабунина, утверждение руководителя САП снова заблокировали представители комиссии от Офису президента. Он сообщает, что Гуджал и Бусол заявили, что не будут посещать заседание до апелляции на решение Окружного админсуда Киева, которое тормозит комиссию.