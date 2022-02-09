Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шабунин: Банковая готовится снести конкурс по избранию директора НАБУ

Среда, 9 февраля 2022, 10:34
Шабунин: Банковая готовится снести конкурс по избранию директора НАБУ
фото НАБУ

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский хочет просрочить решение правительства о формировании конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ.

Источник: Шабунин в Telegram

Прямая речь: "В этом конкурсе международные эксперты имеют определяющий голос, поэтому Банковая готовится снести весь конкурс (потому что влиять на него, как с САП, не сможет).

Реклама:

Если коротко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы затем снести/подвесить весь процесс через ОАСК".

Детали: Глава ЦПК обращает внимание, что в нынешней повестке заседания Кабинета министров вопрос формирования комиссии нет.

Это значит, что для принятия решения остается только заседание в понедельник 14 февраля.

ВИДЕО ДНЯ

"То есть если решение КМУ не будет позднее в понедельник, значит Банковая дала указание нарушить закон, чтобы подорвать конкурс на директора НАБУ", - отмечает Шабунин.

Что предшествовало: Руководитель ЦПК предупреждал, что команда президента Зеленского попытается затянуть конкурс по избранию директора НАБУ, который долен пройти весной 2022 года, по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя САП.

Напомним: В начале февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса, хотя победитель давно определен.

По словам Шабунина, утверждение руководителя САП снова заблокировали представители комиссии от Офису президента. Он сообщает, что Гуджал и Бусол заявили, что не будут посещать заседание до апелляции на решение Окружного админсуда Киева, которое тормозит комиссию.

Украинская правда
Темы: НАБУЦПКЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАБУ
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
После приравнивания коррупции к госизмене часть дел могут забрать от НАБУ в СБУ – источники
Глава "Нафтогаза" Чернышев посещал НАБУ
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: