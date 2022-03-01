Обстрел военной части в Ахтырке: погибли десятки украинских бойцов
В Ахтырке Сумской области вражеская артиллерия обстреляла воинскую часть, в результате чего погибли по меньшей мере 70 украинских бойцов.
Источник: Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Телеграмм
Прямая речь: "Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают вынимать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы.
Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов".
Детали: Живицкий уточнил, что данные о 200-х украинских бойцах готовят.
Также он отметил, что "враг тоже получает по заслуге".
"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", – сообщил глава Сумской ОГА.
Напомним: В результате артиллерийских обстрелов врагом на нефтебазе под Ахтыркой в Сумской области начался сильный пожар.