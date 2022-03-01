У Путина забрали почетный черный пояс по тхэквондо

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) лишила президента России почетного черного пояса из-за вторжения РФ в Украину.

Источник: World Taekwondo

Дословно: "...отозвать почетный черный пояс 9-го дана, предоставленный Владимиру Путину в ноябре 2013 года".

Детали: В World Taekwondo отметили, что осуждают вторжение России в Украину и угрозу жизни людей.

Кроме того, отмечают в организации, такие действия противоречат принципу тхэквондо "Мир ценнее триумфа", а также нарушают "принципы уважения и толерантности".

В знак солидарности с Международным олимпийским комитетом, на всемирных соревнованиях по тхэквондо запретят использование "знамен и гимнов России и Беларуси", а также не будут признавать соревнований по тхэквондо, проведенных в этих странах.

Напомним: Ранее у президента РФ Владимира Путина забрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо, а российские клубы и сборные устранили со всех чемпионатов.