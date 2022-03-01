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ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме – исполком

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 13:46

Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на аэродроме захваченного русскими Бердянска.

Источник: телеграм-канал оперативного штаба Бердянского исполкома

Дословно: "5 минут назад ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У".

Детали: Бердянцев просят не выходить без необходимости на улицу и позаботиться о своей безопасности. "Оккупанты мечутся по городу", - говорится в сообщении.

Также исполком сообщает, что ночью было сорвано крепление на флагштоке с украинским флагом. Жители Бердянска его восстановили и подняли флаг.

Что предшествовало: В оккупированном Россией Бердянске в понедельник жители вышли на митинг за Украину.

Они добились освобождения российскими военными горисполкома и сохранения украинских флагов в городе.

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Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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