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ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме – исполком

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 12:46
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме – исполком
Бердянский аэродром, фото Wikimapia

Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на аэродроме захваченного русскими Бердянска.

Источник: телеграм-канал оперативного штаба Бердянского исполкома

Дословно: "5 минут назад ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У".

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Детали: Бердянцев просят не выходить без необходимости на улицу и позаботиться о своей безопасности. "Оккупанты мечутся по городу", - говорится в сообщении.

Также исполком сообщает, что ночью было сорвано крепление на флагштоке с украинским флагом. Жители Бердянска его восстановили и подняли флаг.

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Что предшествовало: В оккупированном Россией Бердянске в понедельник жители вышли на митинг за Украину.

Они добились освобождения российскими военными горисполкома и сохранения украинских флагов в городе.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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