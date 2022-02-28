"Путин х…йло": в оккупированном Бердянске люди вышли на митинг
В оккупированном Россией Бердянске жители вышли на митинг за Украину.
Источник: очевидцы в комментарии УП
У Бердянську люди вийшли на мітинг проти війни. Вони скандують "Смерть ворогам", "Путін – ху*йло!" та "Русский корабль – йди на х*й!" pic.twitter.com/DVHHHj7Cv7Реклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022
Детали: Как видно из видео, перед вражескими танками и другой военной техникой люди кричат "Смерть ворогам!", "Путин х..йло!", "Русский корабль, иди нах...й" и "Банду геть!".
Жителі Бердянська на фоні російської військової техніки співають Гімн України!
"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!"
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/30pxr0a8zQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 28, 2022ВИДЕО ДНЯ
Они также поют гимн Украины.
Что предшествовало: 27 февраля стало известно, что в Бердянск вошла российская военная техника.
Позже выяснилось, что российские оккупанты заняли все административные здания города.
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