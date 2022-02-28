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"Путин х…йло": в оккупированном Бердянске люди вышли на митинг

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 13:09
Бердянск 28 февраля, скриншот видео

В оккупированном Россией Бердянске жители вышли на митинг за Украину.

Источник: очевидцы в комментарии УП

Детали: Как видно из видео, перед вражескими танками и другой военной техникой люди кричат "Смерть ворогам!", "Путин х..йло!", "Русский корабль, иди нах...й" и "Банду геть!".

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Они также поют гимн Украины. 

Что предшествовало: 27 февраля стало известно, что в Бердянск вошла российская военная техника.

Позже выяснилось, что российские оккупанты заняли все административные здания города.

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Темы: Бердянскакции
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