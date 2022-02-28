В оккупированном Бердянске горожане прогнали технику РФ и оставили украинские флаги

В оккупированном Бердянске Запорожской области патриотически настроенные горожане на митинге добились освобождения российскими военными горисполкома и сохранения украинских флагов в городе.

Источник: видео из соцсетей, и. о. городского головы Александр Свидло, сообщает сайт горсовета

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Детали: На видео видно, как представитель горисполкома беседует с жителями города, которые собрались на митинг против оккупантов.

Он говорит, что сейчас в городе находятся не российские военные, а "военная полиция", которая следит за порядком. А захватившие Бердянск в воскресенье военные передали этой "полиции" город в управление.

"Их задача была – организовать работу местной власти, поменять флаг. По реакции на наш с вами митинг мы видим, что украинские флаги на всех зданиях, так это и останется", - заверил чиновник.

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Также оккупанты согласились освободить исполком и убрать от него российскую военную технику.

"Мы проговорили, что работать в исполкоме, проходя через их турникет, мы не согласны и не будем. В исполком вернутся все наши сотрудники только при условии освобождения от любого военного присутствия", - говорит чиновник.

Он также советует горожанам "не создавать телеграм-каналы", а объединяться в маленькие группы по 2-3 человека и "общаться".

"Они предупредили, что в случае агрессии город заполонят военные с большим агрессивным контингентом, как вчера", - сказал горожанам представитель исполкома.

При этом он считает, что российские военные "тоже с нетерпением ждут результатов переговоров, они тоже хотят с этой точки развернуться и уехать домой".

После озвученных договоренностей русские военные убрали технику от горисполкома.

Вместе с тем, и. о. городского головы Александр Свидло заявил, что не верит военным РФ и что передавать городу власть не нужно, потому что он ее не отдавал.

Дословно: "Если военные РФ готовы уехать из города – пусть уезжают. Мы будем счастливы! Передавать власть нам не нужно. Мы ее не отдавали. Все это время мы работали. Исполком – это здание, а город – это люди! Заниматься вопросами обеспечения жизнедеятельности Бердянска мы можем из любого места. Я не верю военным РФ. Если они действительно готовы уйти, пусть просто сделают это!".

Что предшествовало: В оккупированном Россией Бердянске в понедельник жители вышли на митинг за Украину.