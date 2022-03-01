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Минобороны РФ угрожает нанести удары по объектам в Киеве, росСМИ их уже "похоронили"

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 14:19
Минобороны РФ угрожает нанести удары по объектам в Киеве, росСМИ их уже похоронили
Минобороны РФ, Wikipedia

Минобороны России заявило, что нанесет удары по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических спецопераций в Киеве.

Источник: заявление Минобороны РФ, пишет РИА Новости

Детали: Оккупанты заявили, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве.

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Дословно: "Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома".

Больше деталей: В Минобороны РФ пожаловались, что с началом открытого военного нападения на Украину в разы выросло число информационных атак на российские госучреждения, непрерывно поступают звонки россиянам с угрозами убийством и сообщения о минировании школ, детсадов, вокзалов и других социальных объектов.

В министерстве утверждают, что информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-вооруженных сил Украины и силами киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.

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Стоит отметить, что ряд российских СМИ еще несколько дней назад писали, что здание 72-го учебного центра информационно-психологических операций ВСУ в Броварах уничтожено или получило большие разрушения.

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников предупредил, что враг готовит дезинформацию о якобы капитуляции военно-политического руководства страны и опроверг ее. СБУ также подчеркивает: капитуляция невозможна.

"Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы вбрасываться фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию", - предупредил Резников.

Темы: РосcиявойнаКиевСБУ
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