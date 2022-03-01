Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 16:02

Европейский суд по правам человека принял решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.

Текст решения есть в распоряжении "Европейской правды".

"Суд принимает во внимание текущие военные действия, которые начались 24 февраля 2022 года в разных частях Украины, и считает, что они создают реальную и постоянную угрозу серьезным нарушениям конвенционных прав гражданского населения, в частности, в соответствии со статьями 2, 3 и 8 Конвенции", - говорится в решении.

"В целях предотвращения таких нарушений и в соответствии со статьей 39 Регламента суд выносит, в интересах сторон и надлежащего ведения рассмотрения приказать правительству России воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты, в том числе жилые помещения, автомобили экстренных служб и другие особо охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, а также немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, личного состава и аварийно-спасательных служб в пределах атакованной или осажденной российскими войсками территории", - заявили в ЕСПЧ.

Украина 28 февраля обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предыдущих мер в соответствии с Правилом 39.

Указанное правило позволяет Суду издать приказ в адрес любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека на время рассмотрения по существу жалобы о нарушении настоящей конвенции. Приказ Суда является обязательным для исполнения.

Напомним, агрессоры неоднократно обстреливали Харьков "Градами". Также нанесен ущерб другой гражданской инфраструктуре.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ЕСПЧРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
ЕСПЧ
Минюст рассказал, как Россия срывала слушание дела против нее в ЕСПЧ
Украина предупредила суд в Страсбурге, что РФ готовит вторжение
ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ о преступлениях на Донбассе
Последние новости
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
Все новости...