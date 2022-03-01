Лукашенко на фоне карты Украины оправдывается, что его военные не участвуют в войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне карты Украины оправдывает вторжение России в Украину и уверяет, что Беларусь не выступает стороной конфликта.

Источник: подконтрольный Лукашенко телеграмм-канал "Пул первого"

Прямая речь: "Россияне проводят операцию, но еще хирургически...

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Мы прикрываем свои границы в этом направлении, но не личным составом РФ, а вертолетами и несколькими самолетами. Они будут там, пока я не скажу президенту РФ, что они мне не нужны. Пока я не выставлю там еще 5 тактических групп.

Не надо кричать, что мы из Витебска или откуда-то будем заходить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог...

Я не вывел ни одну часть Вооруженных Сил из мест постоянной дислокации. Они готовы. Все готово. И если необходима мобилизация, мы вывернем все списки. За 2-3 суток мы мобилизуем по-полному военному времени все подразделения, которые нужно мобилизовать".

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Детали: Лукашенко также заявил, что информация о тысячах раненых россиян ложна и за эти дни они пролечили 160-170 российских солдат.

В то же время, в соцсетях ранее публиковали снимки мобильных крематориев. Также звучала информация о том, что будут лечить в Беларуси только тех, кто имеет несерьезные ранения или принадлежит к высшим военным чинам РФ.

На фоне карты Украины Лукашенко поклялся, что участие РБ в войне России против Украины только в том, что они лечат россиян в Гомеле, Мозеле.

Также он признался, что пугал украинского президента тем, что у России лопнет терпение и она начнет "палить" без разбора.

Украинские разведчики предупреждают, что Россия и Беларусь могут прибегнуть к провокации, чтобы оправдать вторжение войск Беларуси на территорию Украины.

В частности, вблизи белорусско-украинской границы появилось около 300 белорусских танков. Колонна еще не пересекла границу и ждет по маршруту г.Пинск – Иваново – Драгичин (ок. 30 км от границы).

Кроме того, в оперативном командовании "Пивнич" сообщили, что белорусские войска фиксируют на территории Черниговской области уже три дня.

Кроме того, Лукашенко заявил, что хочет прикрыть Путину тыл, потому закрыл границу со стороны Польши и Литвы. Самопровозглашенный "президент" заявил, что боится террористов со стороны Литвы и Польши, что они ворвутся и устроят в Беларуси теракты.

Также Лукашенко сказал, что Украина хочет забросить в Беларусь диверсионные группы для провокаций.

Он заявил, что они расставили вдоль границы системы противовоздушной обороны. В частности, С-300, Панцирь-1С.

Лукашенко сказал, что ему не хватает военной техники: "Личного состава нам хватит, нам не хватает техники. Я попросил у Путина, чтобы нам кроме С-400, которые там находятся, в Гомельской области, поставили С-400, которые будут находиться к западу от Минска".

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