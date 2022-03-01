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Зеленский назвал условие для переговоров о перемирии с Россией – перестать бомбардировки

Денис КарловскийВторник, 1 марта 2022, 19:53
Зеленский назвал условие для переговоров о перемирии с Россией – перестать бомбардировки

Президент Владимир Зеленский назвал предварительное условие для российских оккупантов перед тем, как начинать переговоры касательно прекращения огня.

Источник: интервью Зеленского международному новостному агентству Reuters

Прямая речь Зеленского: "Надо по крайней мере прекратить бомбардировку людей, просто бомбардировку прекратить и, после этого, сесть за стол переговоров".

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Детали: Зеленский сказал, что сейчас российские оккупанты производят обстрелы гражданского населения, чтобы российская делегация могла давить на Украину на переговорах, а не вести рациональные и взвешенные дискуссии по поводу перемирия.

Президент также поблагодарил правительства стран-членов НАТО за оказание вооруженной и финансовой поддержки. Тем не менее, он выразил сожаление, что правительства Запада не ввели превентивные санкции против России до начала вторжения. По его мнению, если бы Запад ввел пакет жестких санкций до начала вторжения российских войск в Украину, скорее всего, полномасштабной войны не произошло.

Зеленский предупредил западные правительства, что они защищают самих себя, помогая Украине, потому что в случае победы российских оккупантов, им придется иметь дело с угрозой российского вторжения собственноручно.

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Однако президент говорит, что кроме вооруженной поддержки Украина нуждается в том, чтобы НАТО закрыли небо над Украиной.

По словам Зеленского, Байден лично в телефонном разговоре убеждал его, что закрытие неба над Украиной со стороны НАТО "несвоевременно".

Прямая речь Зеленского: "Это не втягивание стран НАТО в войну. Если честно, в войну давно все уже вовлечены, и точно не Украина – вовлекла Россия, в данном случае. Полномасштабная война ведется. И все считают, что она так быстро пройдет".

Детали: Президент Зеленский также призвал страны НАТО дать четкий ответ, есть ли у Украины перспектива членства в военном альянсе.

Если Альянс не готов к такой перспективе, то президент отметил, что страны НАТО должны предоставить юридические гарантии безопасности Украины, нерушимости ее территории и границ.

Предыстория: 

  • Как раз вечером 1 марта Зеленский поговорил по телефону с американским президентом Байденом о вооруженной помощи Украине и введении санкционных ограничений против России за ее агрессию. Днем Зеленский просил в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем повлиять на принятие решения о закрытом небе над Украиной.
  • Зеленский выступил через онлайн-связь перед депутатами Европарламента в ходе дебатов на чрезвычайной сессии по поводу российского вторжения в Украину. Он сказал, что украинцы уже доказали, что защищают ценности свободы, демократии и человеческой жизни, и таким образом защищают идеалы Европы. Презилент призвал Европарламент дать Украине статус кандидата в страны-члены ЕС. Его выступление евродепутаты и слушатели встретили стоя овациями.
  • В первый день вторжения украинские власти попросили США начать процедуру введения бесполетной зоны в небе над Украиной, чтобы украинская армия могла бороться на суше без угроз ракетных и авиаударов российских захватчиков с воздуха. США не планируют начинать эту процедуру из-за того, что "закрытое небо" приведет к тому, что НАТО придется уничтожать ракеты и авиацию российских оккупантов, и "втянет НАТО в прямой конфликт с Россией".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияперемирие
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