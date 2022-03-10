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Ситуация в Чернобыле опасная, никто не понимает, что там – ОП

Ирина Балачук, Севгиль МусаеваЧетверг, 10 марта 2022, 09:08
ЧАЭС. Фото с Facebook Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

Ситуация на Чернобыльской АЭС опасная, поскольку станция из-за действий оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии журналистам 

Прямая речь Подоляка: "Ситуация в Чернобыле очень в целом опасная. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без энергоснабжения. Это угроза для всей Европы. И, конечно, для самой России".

Детали: Он добавил, что кроме того, МАГАТЕ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности и сейчас никто не понимает, что происходит на ЧАЭС.

По словам Подоляка, это значит, что мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины.

Он считает, что россияне начали войну за покорение соседей в духе войн средневековья – поэтому не удивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. По словам Подоляка, эти объекты россиянам не понятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа.

Он подчеркнул – чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти "люди из средневековья" создадут проблем для всех в Европе и для себя.

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Темы: ЧернобыльвойнаОфис президента
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