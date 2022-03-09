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МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 01:56
МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС
ФОТО: GETTY

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.

Источник: Reuters со ссылкой на МАГАТЭ, организацию по системе ООН

Дословно: "Генеральный директор... отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена".

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Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.

Темы: ЧернобыльАЭСРосcия
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