МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.

Источник: Reuters со ссылкой на МАГАТЭ, организацию по системе ООН

Дословно: "Генеральный директор... отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена".

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Предыстория: 24 февраля после жестокого боя российские военные захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал удерживают в заложниках. В настоящее время станция работает в плановом режиме. Украина назвала захват россиянами ЧАЭС ядерным терроризмом.