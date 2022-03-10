Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист

Спикер израильского парламента Микки Леви совместно с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком договорились о выступлении президента Владимира Зеленского перед законодателями Израиля.

Источник: Amichai Stein – корреспондент kan.org.il в Twitter

Детали: Зеленский выступит в Кнессете с обращением на тему военной агрессии России.

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По словам журналиста, спикер Кнессета и украинский дипломат договариваются о дате выступления Зеленского перед парламентом Израиля.

Israeli Knesset Speaker and Ukrainian ambassador to Israel have agreed to schedule a date for Zelenskyy’s address before the Israeli Knesset — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 10, 2022

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Ранее израильская сторона не подтверждала согласие на реальное выступление Владимира Зеленского перед Кнессетом из-за того, что это не вписывалось в расписание работы законодательного органа. Тогда рассматривался вопрос выступления президента Украины в виртуальном виде – через видеозвонок.



