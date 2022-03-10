Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист

Светлана КизиловаЧетверг, 10 марта 2022, 16:37
Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист
Владимир Зеленский, фото getty images

Спикер израильского парламента Микки Леви совместно с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком договорились о выступлении президента Владимира Зеленского перед законодателями Израиля.

Источник: Amichai Stein – корреспондент kan.org.il в Twitter

Детали: Зеленский выступит в Кнессете с обращением на тему военной агрессии России.

Реклама:

По словам журналиста, спикер Кнессета и украинский дипломат договариваются о дате выступления Зеленского перед парламентом Израиля.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее израильская сторона не подтверждала согласие на реальное выступление Владимира Зеленского перед Кнессетом из-за того, что это не вписывалось в расписание работы законодательного органа. Тогда рассматривался вопрос выступления президента Украины в виртуальном виде – через видеозвонок.

Темы: ИзраильЗеленскийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Израиль
Кабмин примет решение о приостановлении безвиза с Израилем в ближайшие дни – посол
Украинские беженцы в Израиле будут получать бесплатную медпомощь до конца года   
Начинали с заводов, спрятанных под кибуцами: как Израиль стал военной сверхдержавой
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: