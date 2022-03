Зеленский выступит перед Кнессетом Израиля, дату обсуждают – журналист

Спикер израильского парламента Микки Леви совместно с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком договорились о выступлении президента Владимира Зеленского перед законодателями Израиля.

Источник: Amichai Stein – корреспондент kan.org.il в Twitter

Детали: Зеленский выступит в Кнессете с обращением на тему военной агрессии России.

По словам журналиста, спикер Кнессета и украинский дипломат договариваются о дате выступления Зеленского перед парламентом Израиля.

Israeli Knesset Speaker and Ukrainian ambassador to Israel have agreed to schedule a date for Zelenskyy’s address before the Israeli Knesset