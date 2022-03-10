Кучма наслал на Россию проклятие и добавил "Украина – не Россия"

Второй президент Украины Леонид Кучма обнародовал обращение к украинцам о полномасштабной войне России против Украины, завершив его названием своей книги "Украина – не Россия".

Источник: пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер

Прямая речь Кучмы: "За всю свою долгую жизнь я никогда не испытывал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни".

Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.

Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев.

Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет. И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.

Украина – не Россия. И никогда не станет Россией. Не дождутся.

Мы уже побеждаем. И это не остановить.

А в адрес РФ скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников, которые в один голос говорят: будьте вы прокляты".

Детали: Кучма сказал, что гордится "сверхчеловеческим мужеством" воинов ВСУ, самоотверженностью волонтеров и сплоченностью всех граждан.

Второй президент в обращении упомянул также об уничтожении российскими оккупантами Ирпеня, Бучи, Ворзеля, осады Мариуполя и бомбардировке российской авиацией роддома в городе.

Исправлено: Ранее 27 февраля Кучма подписался под общим обращением первого и третьего президентов Украины Леонида Кравчука и Виктора Ющенко по поводу войны с Россией. 1 марта Кучма обратился к россиянам и призвал их остановиться и ужаснуться геноцидом, начатым против мирных украинцев.

Справка: Кучма опубликовал в 2003 году книгу под названием "Украина – не Россия", в которой изложил свои мнения касательно истории Украины, политической и экономической политики после 1991 года и ее будущего среди стран мира. Одним из тезисов книги было то, что России якобы выгодно поддерживать независимость Украины, а любой президент Украины будет "человеком России" в Киеве.

В этой книге второй президент попытался сравнить национальные характеры и культуры украинцев и русских, отметив, что украинцам больше присущи любовь к порядку.

В свое время большинство российских обозревателей, политических и культурных деятелей раскритиковали книгу Кучмы, в частности, потому, что она, мол, разделяет "братские народы".

Что было раньше: 15 февраля, за несколько дней до признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" и начала полномасштабной войны, Кучма заявил, что, по его мнению, Путин вряд ли решится пойти на эскалацию и признавать так называемые "республики" на Донбассе.