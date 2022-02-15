Кучма не верит, что Путин решится признать так называемые "республики" в ОРДЛО

Второй президент Украины Леонид Кучма убежден, что российский президент Владимир Путин не решится признать так называемую "независимость республик" на Донбассе.

Источник: комментарий Кучмы для новостного агентства "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кучмы: "Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России.

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Именно этим объясняются постоянные мантры о необходимости соблюдения Минских соглашений и обвинения Москвой Украины в том, что мы их не выполняем. Поэтому официальный отказ России от Минских соглашений – а именно этим, безусловно, стало бы формальное признание "независимости" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" – был бы выстрелом в собственную ногу.

Мы можем обвинять Путина в чем угодно, но я убежден, что он очень опытный человек и на такую глупость не пойдет".

Детали: Кучма добавил, что фактическая российская аннексия ОРДЛО произошла еще 7 лет назад. Однако, по его мнению, формальная юридическая аннексия не планируется Россией.

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Второй президент Украины считает, что решение Госдумы обратиться к Путину с просьбой признать так называемую "независимость республик" на Донбассе является частью информационной войны против Украины. По его мнению, Россия прибегает к экономическим и медиа средствам, чтобы повышать напряжение на дипломатических переговорах и обществе в целом.

Кучма добавил, что все политические решения в России принимаются в Кремле, а не в Госдуме, поэтому, по его мнению, не следует учитывать решения депутатов российского парламента. Он напомнил, что при его каденции Госдума также принимала решение о непризнании передачи Крыма Украине и статусе Севастополя, но реальные действия по аннексии Крыма произошли только после решения Путина в 2014 году.

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