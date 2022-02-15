Кучма не верит, что Путин решится признать так называемые "республики" в ОРДЛО
Второй президент Украины Леонид Кучма убежден, что российский президент Владимир Путин не решится признать так называемую "независимость республик" на Донбассе.
Источник: комментарий Кучмы для новостного агентства "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Кучмы: "Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России.
Именно этим объясняются постоянные мантры о необходимости соблюдения Минских соглашений и обвинения Москвой Украины в том, что мы их не выполняем. Поэтому официальный отказ России от Минских соглашений – а именно этим, безусловно, стало бы формальное признание "независимости" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" – был бы выстрелом в собственную ногу.
Мы можем обвинять Путина в чем угодно, но я убежден, что он очень опытный человек и на такую глупость не пойдет".
Детали: Кучма добавил, что фактическая российская аннексия ОРДЛО произошла еще 7 лет назад. Однако, по его мнению, формальная юридическая аннексия не планируется Россией.
Второй президент Украины считает, что решение Госдумы обратиться к Путину с просьбой признать так называемую "независимость республик" на Донбассе является частью информационной войны против Украины. По его мнению, Россия прибегает к экономическим и медиа средствам, чтобы повышать напряжение на дипломатических переговорах и обществе в целом.
Кучма добавил, что все политические решения в России принимаются в Кремле, а не в Госдуме, поэтому, по его мнению, не следует учитывать решения депутатов российского парламента. Он напомнил, что при его каденции Госдума также принимала решение о непризнании передачи Крыма Украине и статусе Севастополя, но реальные действия по аннексии Крыма произошли только после решения Путина в 2014 году.
Предыстория:
- В полдень 15 февраля депутаты Госдумы РФ обратились к российскому президенту Владимиру Путину признать так называемую "независимость от Украины" пророссийских незаконных формирований на Донбассе.
- Офис президента прокомментировал это решение тем, что Россия разрушит все попытки наладить дипломатический путь разрешения войны на Донбассе, согласно Минским соглашениям. В Министерстве иностранных дел Украины предупредили Россию, что признание так называемых "республик" в ОРДЛО повлечет блокировку выполнения Минских соглашений обеими сторонами.
- Впоследствии на решение российских законодателей отреагировал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сказав, что фактически этим решением Россия выдвинет дополнительные территориальные претензии к Украине, кроме аннексированного Крыма. В США также считают, что признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" фактически уничтожит Минские соглашения.
- Вечером 15 февраля на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Путин отреагировал на это обращение Госдумы. Он уклонился от прямого ответа, но сказал, что России "придется сделать все, чтобы оградить Донбасс от попыток устроить геноцид украинским правительством".
- Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе просит созвать внеочередное заседание из-за решения Госдумы.