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Глава НАПК потролил Шойгу, прислав благодарственное письмо "за коррупцию в российской армии"

Денис КарловскийЧетверг, 10 марта 2022, 19:08
Шойгу провожает путина с военного форума в Москве, 2021 год. фото: getty images

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков направил письмо с благодарностью российскому министру обороны Сергею Шойгу за хищение средств в армии РФ.

Источник: благодарственное письмо Новикова на сайте НАПК

Прямая речь Новикова: "Агентство выражает искреннюю благодарность Министру обороны российской федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств.

Участвуя в методической, системной и долговременной работе по хищению бюджетных средств Российской Федерации, которые выделялись на развитие военного потенциала, Сергей Шойгу вместе с другими должностными лицами оборонного сектора способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины.

Настойчивое стремление должностных лиц Министерства обороны и вооруженных сил Российской Федерации присвоить средства российских налогоплательщиков, которые должны были пойти на нужды армии, существенно облегчают защиту демократической Украины".

Детали: К письму Новиков добавил фотографии с наглядными примерами смехотворной защиты на технике и обмундировании военных оккупационных подразделений РФ в Украине.

В частности, украинские бойцы выяснили, что на некоторых российских танках Т-72 и Т-80 для бронезащиты использовали картонные коробки из-под куриных яиц. В письме глава НАПК считает, что такую ​​защиту для танков должны обязательно учесть при формировании рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower.

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Коробки из-под яиц на русских танках
Коробки из-под яиц на русских танках
Фото: пресс-служба НАПК

Далее, Новиков приводит пример бронежилетов, внутри которых нашли картонные, а не металлические пластины. По словам Новикова, такие бронежилеты были одеты на членах экипажа БМД "Барнаул-Т", захваченной украинскими защитниками.

Картонные бронежилеты, носящиеся военнослужащими оккупационных сил РФ в Украине
Картонные бронежилеты, носящиеся военнослужащими оккупационных сил РФ в Украине
Фото: пресс-служба НАПК

В благодарственном письме упоминают также о просроченных сухпайках, которые выдали российским солдатам в Украине. Их срок давности истек в 2015 году, однако украинские защитники нашли большие партии этих просроченных сухпайков.

Новиков добавил к письму фото, как отряд российских оккупантов везут в гражданском грузовике ЗИЛ-130 без бронезащиты.

Прямая речь Новикова: "Также Агентство выражает глубокую благодарность за использование для целей передвижения личного состава ЗИЛ-130, аналогов которому нет в мире. Кроме очевидного комфорта, который ощущают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова, позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения по легким мишеням".

Русские оккупанты едут в гражданском грузовом автомобиле ЗИЛ-190
Русские оккупанты едут в гражданском грузовом автомобиле ЗИЛ-190
Фото: пресс-служба НАПК

Детали: Новиков также "похвалил" Шойгу, что в карманах мундиров у военных, одетых в "картонные" бронежилеты, нашли бумажную заметку от российского минобороны с указаниями, как способствовать предотвращению коррупции в армии.

Заметка для российских военнослужащих, как способствовать предотвращению коррупции в армии, которую нашли в кармане у военных одетых в
Заметка для российских военнослужащих, как способствовать предотвращению коррупции в армии, которую нашли в кармане у военных одетых в "картонные" бронежилеты
Фото: пресс-служба НАПК

В конце письма Новиков добавил инструкцию всем военнослужащим оккупационных сил РФ, как нужно правильно сдаваться в плен, чтобы не оказаться в мобильном крематории.

Дополняется...

Темы: РосcиявойнаНАПКкоррупция
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