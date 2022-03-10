Голова НАЗК потролив Шойгу, надіславши листа-подяку "за корупцію в російській армії"

Шойгу проводжає путіна з військового форуму в Москві, 2021 рік. фото: getty images

Очільник Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков надіслав листа з подякою російському міністрові оборони Сергію Шойґу за розкрадання в армії РФ.

Джерело: лист-подяка Новікова на сайті НАЗК

Пряма мова Новікова: "Агентство висловлює щиру подяку Міністру оборони російської федерації Сергію Кужугетовичу Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні двох держав.

Беручи участь у методичній, системній та довготривалій роботі з розкрадання бюджетних коштів Російської Федерації, що виділялися на розвиток військового потенціалу, Сергій Шойгу разом з іншими посадовими особами оборонного сектору сприяв прискоренню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України.

Наполегливе прагнення посадових осіб Міністерства оборони та збройних сил Російської Федерації привласнити кошти російських платників податків, які мали піти на потреби армії, суттєво полегшують захист демократичної України".

Деталі: До листа Новіков долучив світлини з наочними прикладами сміховинного захисту на техніці та обмундируванні військових окупаційних підрозділів РФ в Україні.

Зокрема, українські бійці з’ясували, що на деяких російських танках Т-72 і Т-80 для бронезахисту використовували картонні коробки з-під курячих яєць. У листі голова НАЗК кепкує, що такий захист для танків повинні обов’язково врахувати при формуванні рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower.

Коробки з-під яєць на російських танках Фото: пресслужба НАЗК

Далі, Новіков наводить приклад бронежилетів, у середині яких знайшли картонні, а не металеві пластини. За словами Новікова, такі бронежилети були одягнуті на членах екіпажу БМД "Барнаул-Т", захопленої українськими захисниками.

"Картонні" бронежилети, які носять службовці окупаційних сил РФ в Україні Фото: пресслужба НАЗК

У листі-подяці згадують також про прострочені сухпайки, які видали російським солдатам в Україні. Їхній термін давності сплив у 2015 році, проте українські захисники знайшли великі партії цих прострочених сухпайків у захоплених колонах тилового забезпечення окупантів.

Новіков долучив світлину, як загін російських окупантів везуть у цивільній вантажівці ЗИЛ-130 без жодного бронезахисту.

Пряма мова Новікова: "Також Агентство висловлює глибоку подяку за використання для пересування особового складу ЗИЛ-130, аналогів якому у світі немає. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова, дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней".

Російські окупанти їдуть у цивільній вантажівці ЗИЛ-130 Фото: пресслужба НАЗК

Деталі: Новіков також "похвалив" Шойґу, що в кишенях мундирів військових, які були одягнуті в "картонні" бронежилети, знайшли паперову пам’ятку від російського міноборони з вказівками запобігання корупції у війську.

Пам'ятка для російських військових, як запобігати випадкам корупції в армії, яку знайшли в кишені військових із "картонними" бронежилетами Фото: пресслужба НАЗК

Наприкінці листа Новіков додав інструкцію для всіх військовослужбовців окупаційних сил РФ, як потрібно правильно здаватися в полон, щоби не опинитися в мобільному крематорії.

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