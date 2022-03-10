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Джонсон опасается, что Путин применит в Украине химическое оружие

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 19:33
Джонсон опасается, что Путин применит в Украине химическое оружие
Борис Джонсон, Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может использовать химическое оружие в Украине.

Об этом Джонсон сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

"То, что вы слышите о химическом оружии - это прямо по их сценарию", - сказал британский премьер.

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"Они начинают говорить, что есть химическое оружие, которое хранят их противники или американцы, и поэтому, когда они сами разворачивают химическое оружие, а я боюсь, что они могут это сделать, у них возникает своеобразный… фейк, готовый к действию", - рассказал Борис Джонсон.

"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делают. Это циничное, варварское правительство", - добавил он.

Джонсон также сказал, что единственный способ закончить войну в Украине – это если президент России осознает, что совершил "катастрофическую ошибку".

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Ранее Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.

Москва также заявила, что раскрыла американскую программу военного биологического оружия в Украине, которая включает в себя смертельные патогены, такие как чума и сибирская язва.

Американский чиновник отверг это заявление как "абсурдную пропаганду" и обвинил Россию в поиске дальнейших поводов для войны.

Но в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивое знамя", обвинив в этом Украину.

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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