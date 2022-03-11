РФ созывает Совбез ООН из-за "биолаборатории США в Украине"

Россия предлагает провести 11 марта заседание Совета безопасности ООН, посвященное обсуждению "военно-биологической деятельности" США в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter пишет первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy Реклама: March 10, 2022

Напомним, военные и дипломаты страны-агрессора распространяют ложную информацию о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях.

В частности, РФ обвиняет Украину в выводе новых штаммов болезней.

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В этой связи министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения опровергнуть фейки, которые распространяет Россия.

"Сегодня один из нарративов захватчика – это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине.

Конечно, для любого образованного человека – это не более чем просто больная фантазия. Более того, Россия так же прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются", – подчеркнул Ляшко.