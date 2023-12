РФ созывает Совбез ООН из-за "биолаборатории США в Украине"

Россия предлагает провести 11 марта заседание Совета безопасности ООН, посвященное обсуждению "военно-биологической деятельности" США в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter пишет первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy

