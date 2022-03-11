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РФ скликає Радбез ООН через "біолабораторії США в Україні"

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 00:03

Росія пропонує 11 березня засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню "військово-біологічної діяльності" США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише перший заступник постійного представник РФ при ООН Дмітрій Полянський.

Нагадаємо, військові та дипломати країни-агресора поширюють неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Зокрема, РФ звинувачує Україну у "виведенні нових штамів хвороб".

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У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров’я спростувати фейки, що поширює Росія.

"Сьогодні один з наративів загарбника – це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні.

Звичайно, для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія. Більш того, росія так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються", – підкреслив Ляшко.

Теми: ООНРосіяУкраїнапропаганда
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