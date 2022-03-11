РФ скликає Радбез ООН через "біолабораторії США в Україні"

Росія пропонує 11 березня засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню "військово-біологічної діяльності" США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише перший заступник постійного представник РФ при ООН Дмітрій Полянський.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 10, 2022

Нагадаємо, військові та дипломати країни-агресора поширюють неправдиву інформацію про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.

Зокрема, РФ звинувачує Україну у "виведенні нових штамів хвороб".

У зв'язку з цим міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав представників Всесвітньої організації охорони здоров’я спростувати фейки, що поширює Росія.

"Сьогодні один з наративів загарбника – це пошук уявної біологічної і хімічної зброї та слідів її розробки в Україні.

Звичайно, для будь-якої освіченої людини – це не більше, ніж просто хвора фантазія. Більш того, росія так само прекрасно розуміє, що таке пострадянська система лабораторних центрів, як вони працюють і якими дослідженнями займаються", – підкреслив Ляшко.