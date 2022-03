РФ скликає Радбез ООН через "біолабораторії США в Україні"

Росія пропонує 11 березня засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню "військово-біологічної діяльності" США в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише перший заступник постійного представник РФ при ООН Дмітрій Полянський.

Russian Mission asked for a meeting of #SecurityCouncil for 11 March to discuss the military biological activities of the US on the territory of #Ukraine https://t.co/51LOJwi6zy