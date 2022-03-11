Пленный российский летчик: Знал, что цель – жилые дома, но бомбы сбросил

Пленный российский летчик Максим Криштоп заявил, что успел совершить три вылета на территорию Украины и во время одного из них сбросил 4 тонны фугасных бомб на жилые дома мирных жителей.

Источник: Криштоп на пресс-конференции 11 марта

Прямая речь Криштопа: "Третий мой боевой полет был 6 марта. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ выполнил. После этого был сбит ПВО Украины и взят в плен военными Нацгвардии Украины".

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Детали: По словам Криштопа, лётчики получили приказ наносить удары по территории Украины, начиная с 24 февраля.

И свой первый боевой полет он совершил 24 февраля. Криштоп сбросил 3 тонны фугасных авиационных бомб на живую силу украинских военных, которые располагались южнее от Балаклеи. Преступник добавил, что цель была поражена.

Второй боевой полет оккупант совершил 3 марта. Его самолет нес 3 тонны фугасных бомб, которые он сбросил на колонну бронетехники украинских военных возле Изюма. Криштоп уточнил, что цель тоже была поражена.

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"Если бы нас не сбили, то мы бы продолжили выполнять приказы, потому что мы военные люди", – сказал Криштоп.

На вопрос журналиста, была ли у него возможность не выполнять приказ, когда он понял, что должен сбросить бомбы на жилые дома, Криштоп сказал, что такая возможность была, но он "проявил слабость и малодушие".

Оккупант также сказал, что ему начальство еще в январе сообщило, что они будут участвовать в боевых действиях в Украине. И что они готовились к наступлению под видом учений.

Российский захватчик признал, что совершил ужасные преступления, извинялся и обещал "приложить усилия, чтобы война закончилась как можно скорее, а всех виновных привлекли к ответственности".

Он также призвал российских солдат прекратить выполнять преступные приказы и вести войну против мирного населения Украины.

"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", – подытожил оккупант.

Для справки: Максим Криштоп, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка ВЧ 45117 ВС РФ.

Он летал на самолете Су-34 (истребитель-бомбардировщик). За три боевых вылета сбросил в общей сложности 20 авиабомб ФАБ-500 (вес каждой – 500 кг).

24 февраля и 3 марта Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 12 авиабомб (по 6 каждый день) на город Изюм Харьковской области на гражданские сооружения, в районе пребывания которых отсутствуют подразделения ВС Украины и другие военные формирования.

6 марта Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 8 бомб на город Харьков – так же на гражданские сооружения.