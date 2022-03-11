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Пленный российский летчик: Знал, что цель – жилые дома, но бомбы сбросил

Ирина БалачукПятница, 11 марта 2022, 15:39
Пленный российский летчик. Скриншот из видео

Пленный российский летчик Максим Криштоп заявил, что успел совершить три вылета на территорию Украины и во время одного из них сбросил 4 тонны фугасных бомб на жилые дома мирных жителей.

Источник: Криштоп на пресс-конференции 11 марта

Прямая речь Криштопа: "Третий мой боевой полет был 6 марта. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ выполнил. После этого был сбит ПВО Украины и взят в плен военными Нацгвардии Украины".

Детали: По словам Криштопа, лётчики получили приказ наносить удары по территории Украины, начиная с 24 февраля.

И свой первый боевой полет он совершил 24 февраля. Криштоп сбросил 3 тонны фугасных авиационных бомб на живую силу украинских военных, которые располагались южнее от Балаклеи. Преступник добавил, что цель была поражена.

Второй боевой полет оккупант совершил 3 марта. Его самолет нес 3 тонны фугасных бомб, которые он сбросил на колонну бронетехники украинских военных возле Изюма. Криштоп уточнил, что цель тоже была поражена.

"Если бы нас не сбили, то мы бы продолжили выполнять приказы, потому что мы военные люди", – сказал Криштоп.

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На вопрос журналиста, была ли у него возможность не выполнять приказ, когда он понял, что должен сбросить бомбы на жилые дома, Криштоп сказал, что такая возможность была, но он "проявил слабость и малодушие".

Оккупант также сказал, что ему начальство еще в январе сообщило, что они будут участвовать в боевых действиях в Украине. И что они готовились к наступлению под видом учений.

Российский захватчик признал, что совершил ужасные преступления, извинялся и обещал "приложить усилия, чтобы война закончилась как можно скорее, а всех виновных привлекли к ответственности".

Он также призвал российских солдат прекратить выполнять преступные приказы и вести войну против мирного населения Украины.

"Считаю, что эту войну мы уже проиграли", – подытожил оккупант.

Для справки: Максим Криштоп, подполковник, заместитель командира 47-го авиационного полка ВЧ 45117 ВС РФ.

Он летал на самолете Су-34 (истребитель-бомбардировщик). За три боевых вылета сбросил в общей сложности 20 авиабомб ФАБ-500 (вес каждой – 500 кг).

24 февраля и 3 марта Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 12 авиабомб (по 6 каждый день) на город Изюм Харьковской области на гражданские сооружения, в районе пребывания которых отсутствуют подразделения ВС Украины и другие военные формирования.

6 марта Криштоп вместе с бортовым штурманом сбросил 8 бомб на город Харьков – так же на гражданские сооружения.

Темы: Росcиявойнапленныеавиа
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