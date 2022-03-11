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В Мариуполе скрываются 86 граждан Турции: их обстреливают оккупанты – журналист

Алена МазуренкоПятница, 11 марта 2022, 14:44
В Мариуполе скрываются 86 граждан Турции: их обстреливают оккупанты – журналист
ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ МАРИУПОЛЬЦЕВ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 9 МАРТА. ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЛОЛЕТКА, АР

В Мариуполе на территории мечети укрывается 86 граждан Турции, из них 34 ребенка. Российская армия обстреливает город с самого утра.

Источник: Facebook-страница журналиста Павла Каразина

Прямая речь: "Мой друг Петр Андрющенко пишет из Мариуполя:

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Именно сейчас в укрытии на территории мечети укрывается 86 граждан Турции. Из них 34 ребенка. И именно сейчас российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра).

Направление обстрела в том числе по зданию мечети".

Детали: Журналист отмечает, что на это должен обратить внимание президент Турции Реджеп Эрдоган, который хочет выступать посредником в переговорах президента России и Украины.

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Темы: ТурцияМариупольвойнаУкраина
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