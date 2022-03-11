США вводят санкции против жены и взрослых детей Пескова
Пятница, 11 марта 2022, 22:08
В Государственном департаменте США объявили о введении санкций против жены и взрослых детей спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Источник: пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс
Детали: Прайс не прояснил, что предусматривает введенный пакет санкций.
Справка: 54-летний Дмитрий Песков имеет 5 детей: сына Николая от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской и дочь Надежду от нынешней жены, российской фигуристки Татьяны Навки.
Предыстория:
- "Украинская правда" узнала, что младший сын Пескова Дэни живет в Париже, несмотря на то, что его отец попал под санкции Европейского Союза 28 февраля из-за военного нападения России на Украину.
- 3 марта власти США ввели санкции против Пескова. Его финансовые активы заморозили, а также не сможет воспользоваться своим имуществом. Более того, его отключили от финансовой системы США. Обычно финучреждения других стран мира избегают вести дела с подсанкционными лицами, чтобы не попасть под ограничения со стороны США, в свою очередь.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"