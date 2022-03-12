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Экс-замгенсека НАТО не верит в успех российского наступления на Киев

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 12:29

Бывшая заместительница генсека НАТО Роуз Гетемюллер скептически настроена по поводу возможности успешного российского наступления на Киев.

Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Бывшая чиновница НАТО сказала, что она "скептически настроена", что российские силы добьются "значительного успеха" в штурме Киева.

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Считается, что огромный конвой русских войск, собранных за пределами украинской столицы, рассредоточился, готовясь к наступлению. Сегодня утром министерство обороны Великобритании заявило, что "основная часть сухопутных войск России" находится примерно в 25 км от центра Киева.

Но, по мнению Роуз Геттемюллер, это можно расценить как признак слабости.

"Мне интересно, есть ли у них возможность перегруппироваться на данный момент, поскольку их логистика в таком плохом состоянии, у них на самом деле нет необходимых запасов топлива для продвижения в Киев", – заявила она.

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Темы: НАТОРосcияКиеввойна
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