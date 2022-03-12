Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки 12 марта удалось эвакуировать почти 13 тысяч украинцев

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 21:19
За сутки 12 марта удалось эвакуировать почти 13 тысяч украинцев
фото иллюстративное getty images

В течение 12 марта украинские власти через гуманитарные коридоры сумели эвакуировать из зоны боевых действий почти 13 тысяч украинцев.

Источник: обращение вице-премьер-министра Ирины Верещук

Прямая речь Верещук: "По результатам открытых коридоров, а их всего было 14, сработало 9.

Реклама:

Если вчера мы вывезли и нам удалось эвакуировать больше 7 тысяч человек, то сегодня немного меньше 13. И, конечно, это очень и очень обнадеживает".

Детали: Из Сум удалось вывезти около 8 тысяч человек.

Из Краснополья, Лебедина, Великой Писаревки и Конотопа выехало в общей сложности 3 тысячи человек.

ВИДЕО ДНЯ

В Запорожской области из Энергодара не смогли эвакуировать людей 12 марта. Гуманитарный груз русские оккупанты также остановили на блокпоста в Васильевке, несмотря на предварительные договоренности.

В Киевской области не удалось эвакуировать людей из Ирпеня, Козаровичей, Бородянки и Ворзеля, но из Бучи удалось вывезти почти 1 тысячу человек. Из Гостомеля удалось вывезти 600 человек.

Из Немешаево смогли покинуть зону боевых действий 1264 человека.

Верещук обратилась к российским оккупантам отпустить из плена сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Данченко Алексея Игоревича, сопровождавшего автобусы для эвакуации из Гостомеля.

По ее словам, российские захватчики удерживают его уже в течение 2 суток в плену.

Верещук пообещала, что 13 марта украинские власти будут пытаться открыть гуманитарные коридоры в Киевской и Луганской областях, а также вывезти людей из Мариуполя в Запорожье.

Дополняется...

Темы: ВерещукэвакуациягуманитаркаМВОТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Верещук
Верещук о должности министра: О переходе в Минобороны речь не идет. Пошлют – пойду
Верещук: Война не завершится до весны, путь к победе будет долгим
Верещук сообщила, через какие пункты украинцы могут въехать из России и Беларуси
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: