За сутки 12 марта удалось эвакуировать почти 13 тысяч украинцев

В течение 12 марта украинские власти через гуманитарные коридоры сумели эвакуировать из зоны боевых действий почти 13 тысяч украинцев.

Источник: обращение вице-премьер-министра Ирины Верещук

Прямая речь Верещук: "По результатам открытых коридоров, а их всего было 14, сработало 9.

Если вчера мы вывезли и нам удалось эвакуировать больше 7 тысяч человек, то сегодня немного меньше 13. И, конечно, это очень и очень обнадеживает".

Детали: Из Сум удалось вывезти около 8 тысяч человек.

Из Краснополья, Лебедина, Великой Писаревки и Конотопа выехало в общей сложности 3 тысячи человек.

В Запорожской области из Энергодара не смогли эвакуировать людей 12 марта. Гуманитарный груз русские оккупанты также остановили на блокпоста в Васильевке, несмотря на предварительные договоренности.

В Киевской области не удалось эвакуировать людей из Ирпеня, Козаровичей, Бородянки и Ворзеля, но из Бучи удалось вывезти почти 1 тысячу человек. Из Гостомеля удалось вывезти 600 человек.

Из Немешаево смогли покинуть зону боевых действий 1264 человека.

Верещук обратилась к российским оккупантам отпустить из плена сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Данченко Алексея Игоревича, сопровождавшего автобусы для эвакуации из Гостомеля.

По ее словам, российские захватчики удерживают его уже в течение 2 суток в плену.

Верещук пообещала, что 13 марта украинские власти будут пытаться открыть гуманитарные коридоры в Киевской и Луганской областях, а также вывезти людей из Мариуполя в Запорожье.

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