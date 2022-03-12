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За добу 12 березня вдалося евакуювати майже 13 тисяч українців

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 21:19
За добу 12 березня вдалося евакуювати майже 13 тисяч українців
Фото ілюстративне getty images

Упродовж 12 березня українська влада через гуманітарні коридори зуміла евакуювати із зони бойових дій майже 13 тисяч українців .

Джерело: звернення віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук

Пряма мова Верещук: "За результатами відкритих коридорів, а їх всього було 14, спрацювало 9.

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Якщо вчора ми вивезли і нам вдалося евакуювати більше 7 тисяч людей, то сьогодні трішки менше 13. І звичайно, це дуже і дуже обнадіює".

Деталі: Із Сум вдалося вивезти близько 8 тисяч людей.

Із Краснопілля, Лебедина, Великої Писарівки та Конотопа виїхало загалом 3 тисячі людей.

ВІДЕО ДНЯ

У Запорізькій області з Енергодара не змогли евакуювати людей 12 березня. Гуманітарний вантаж російські окупанти також зупинили на блокпосту у Василівці, попри попередні домовленості.

На Київщині не вдалося евакуювати людей з Ірпеня, Козаровичів, Бородянки та Ворзеля, але з Бучі вдалося вивезти майже 1 тисячу людей. Із Гостомеля вдалося вивезти 600 людей.

Із Немішаєвого змогли покинути зону бойових дій 1264 людини.

Верещук звернулась до російських окупантів відпустити з полону співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Данченка Олексія Ігоровича, який супроводжував автобуси для евакуації з Гостомеля. 

За її словами, російські загарбники утримують його вже протягом 2 діб у полоні. 

Верещук пообіцяла, що 13 березня українська влада буде намагтися відкрити гуманітарні коридори на Київщині й Луганщині, а також вивезти людей з Маріуполя до Запоріжжя.

Передісторія:

  • Російські окупанти зупинили гуманітарний вантаж, який рухався із Запоріжжя до Маріуполя, в Бердянську та забрали частину допомоги для себе. У конвої рухалися також представники церков, щоби російські військові не наважувалися стріляти в колону.
  • В Офісі президента очікували прибуття перших евакуйованих із блокадного Маріуполя вже 12 березня.
  • При спробі евакуації мирних людей з Баришівського району на Київщині російські загарбники розстріляли колону жінок і дітей. У результаті обстрілу сім людей загинуло, зокрема одна дитина.

Теми: ВерещукевакуаціягуманітаркаМінТОТ
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