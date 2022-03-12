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За добу 12 березня вдалося евакуювати майже 13 тисяч українців

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 22:19
Фото ілюстративне getty images

Упродовж 12 березня українська влада через гуманітарні коридори зуміла евакуювати із зони бойових дій майже 13 тисяч українців .

Джерело: звернення віце-прем’єр-міністерки Ірини Верещук

Пряма мова Верещук: "За результатами відкритих коридорів, а їх всього було 14, спрацювало 9.

Якщо вчора ми вивезли і нам вдалося евакуювати більше 7 тисяч людей, то сьогодні трішки менше 13. І звичайно, це дуже і дуже обнадіює".

Деталі: Із Сум вдалося вивезти близько 8 тисяч людей.

Із Краснопілля, Лебедина, Великої Писарівки та Конотопа виїхало загалом 3 тисячі людей.

У Запорізькій області з Енергодара не змогли евакуювати людей 12 березня. Гуманітарний вантаж російські окупанти також зупинили на блокпосту у Василівці, попри попередні домовленості.

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На Київщині не вдалося евакуювати людей з Ірпеня, Козаровичів, Бородянки та Ворзеля, але з Бучі вдалося вивезти майже 1 тисячу людей. Із Гостомеля вдалося вивезти 600 людей.

Із Немішаєвого змогли покинути зону бойових дій 1264 людини.

Верещук звернулась до російських окупантів відпустити з полону співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Данченка Олексія Ігоровича, який супроводжував автобуси для евакуації з Гостомеля. 

За її словами, російські загарбники утримують його вже протягом 2 діб у полоні. 

Верещук пообіцяла, що 13 березня українська влада буде намагтися відкрити гуманітарні коридори на Київщині й Луганщині, а також вивезти людей з Маріуполя до Запоріжжя.

Передісторія:

  • Російські окупанти зупинили гуманітарний вантаж, який рухався із Запоріжжя до Маріуполя, в Бердянську та забрали частину допомоги для себе. У конвої рухалися також представники церков, щоби російські військові не наважувалися стріляти в колону.
  • В Офісі президента очікували прибуття перших евакуйованих із блокадного Маріуполя вже 12 березня.
  • При спробі евакуації мирних людей з Баришівського району на Київщині російські загарбники розстріляли колону жінок і дітей. У результаті обстрілу сім людей загинуло, зокрема одна дитина.

Теми: ВерещукевакуаціягуманітаркаМінТОТ
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