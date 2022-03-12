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Президент Польши подписал закон о помощи украинским беженцам

Суббота, 12 марта 2022, 23:52

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев и размеры их социальной поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Напомним, соответствующий законопроект был принят Сеймом еще в среду 9 марта. Через день Сенат – верхняя палата польского парламента принял в общей сложности 60 поправок к этому закону. У ребенка из них были приняты Сеймом утром 12 марта.

В тот же день, но вечером, закон подписал президент Анджей Дуда.

Новые нормативные акты вступят в силу со дня опубликования в "Правовом журнале", но будут применяться ретроактивно с 24 февраля 2022 года.

Напомним, предложенный закон гарантирует законность пребывания в Польше граждан Украины, а также их супругов, в случае, если у них нет украинского гражданства. Это касается только тех людей, которые въехали в Польшу из Украины с начала российского вторжения.

Также легальным будет пребывание детей, рожденных в Польше убежавшими от войны украинками.

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Пребывание украинских беженцев в Польше будет считаться законным в течение 18 месяцев, хотя Сенат предлагал сделать это бессрочным.

Впрочем, через 9 месяцев пребывания в Польше, беженцы могут подать заявление на получение разрешения на проживание сроком на 3 года.

Согласно принятому закону, беженцы из Украины смогут получать налоговый номер PESEL, работать в Польше и получить доступ к медицинской помощи.

Украинские учащиеся и студенты смогут продолжить обучение в польских школах и университетах.

Беженцы из Украины также будут иметь право на единовременную финансовую помощь. Согласно принятому закону, она будет составлять 300 злотых на человека.

Закон также предусматривает выплачивать льготы тем полякам, которые будут обеспечивать питание и проживание граждан Украины. Деньги будут выплачиваться максимум на 60 дней, но в обоснованных случаях этот срок может быть продлен.

Напомним, по состоянию на 11 марта в Польшу выехали уже более 1,5 миллионов беженцев из Украины.

Темы: УкраинаПольшаДудавойна
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