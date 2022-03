В районе консульства США в Ираке упали ракеты

В иракском Эрбиле в районе консульства США упало несколько ракет.

Источник: источники Al Arabiya, Reuters со ссылкой на свой источник – официального представителя США на условиях анонимности – и на министра здравоохранения регионального правительства Курдистана Самана Барзанджи, Daily Mail со ссылкой на губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, цитирующий Иракское информационное агентство INA

Детали: Саман Барзанджи сообщил, что "после взрывов в Эрбили жертв и пострадавших нет".

Омед Хошнав подтвердил, что, по меньшей мере, пять "баллистических ракет иранского производства" ударили по городу. По его словам, пока неясно, были ли ракеты нацелены на американское консульство или аэропорт в городе.

Курдские источники сообщили Al Arabiya, что это иранские ракеты Fateh-110.

Эрбиль является столицей Иракского Курдистана.

Al-Jazeera correspondent: Missiles targeted the new US Consulate building in Erbil pic.twitter.com/BQHOuwDM8f