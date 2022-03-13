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В районе консульства США в Ираке упали ракеты

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 01:00
В районе консульства США в Ираке упали ракеты

В иракском Эрбиле в районе консульства США упало несколько ракет.

Источник: источники Al ArabiyaReuters со ссылкой на свой источник – официального представителя США на условиях анонимности – и на министра здравоохранения регионального правительства Курдистана Самана Барзанджи, Daily Mail со ссылкой на губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, цитирующий Иракское информационное агентство INA

Детали: Саман Барзанджи сообщил, что "после взрывов в Эрбили жертв и пострадавших нет".

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Омед Хошнав подтвердил, что, по меньшей мере, пять "баллистических ракет иранского производства" ударили по городу. По его словам, пока неясно, были ли ракеты нацелены на американское консульство или аэропорт в городе.

Курдские источники сообщили Al Arabiya, что это иранские ракеты Fateh-110.

Атака была совершена из Ирана, сообщил Reuters чиновник США.

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Эрбиль является столицей Иракского Курдистана.

Темы: Ирак
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