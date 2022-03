В районі консульства США в Іраку впали ракети

В іракському Ербілі в районі консульства США впало кілька ракет.

Джерело: джерела Al Arabiya, Reuters з посиланням на своє джерело - офіційного представника США на умовах анонімності - та міністра охорони здоров'я регіонального уряду Курдистану Самана Барзанджі, Daily Mail з посиланням на губернатора Ербіля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, який цитує Іракське інформаційне агентство INA

Деталі: Саман Барзанджі повідомив, що "після вибухів в Ербілі жертв і постраждалих немає".

Омед Хошнав підтвердив, що щонайменше п'ять "балістичних ракет іранського виробництва" вдарили по місту. За його словами, наразі неясно, чи були ракети націлені на американське консульство чи на аеропорт у місті.

Курдські джерела повідомили Al Arabiya, що це іранські ракети Fateh-110.

Атака була здійснена з Ірану, повідомив Reuters чиновник США.

Ербіль є столицею Іракського Курдистану.

Al-Jazeera correspondent: Missiles targeted the new US Consulate building in Erbil pic.twitter.com/BQHOuwDM8f