В районі консульства США в Іраку впали ракети
В іракському Ербілі в районі консульства США впало кілька ракет.
Джерело: джерела Al Arabiya, Reuters з посиланням на своє джерело - офіційного представника США на умовах анонімності - та міністра охорони здоров'я регіонального уряду Курдистану Самана Барзанджі, Daily Mail з посиланням на губернатора Ербіля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, який цитує Іракське інформаційне агентство INA
Деталі: Саман Барзанджі повідомив, що "після вибухів в Ербілі жертв і постраждалих немає".
Омед Хошнав підтвердив, що щонайменше п'ять "балістичних ракет іранського виробництва" вдарили по місту. За його словами, наразі неясно, чи були ракети націлені на американське консульство чи на аеропорт у місті.
Курдські джерела повідомили Al Arabiya, що це іранські ракети Fateh-110.
Атака була здійснена з Ірану, повідомив Reuters чиновник США.
Ербіль є столицею Іракського Курдистану.
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Al-Jazeera correspondent: Missiles targeted the new US Consulate building in Erbil pic.twitter.com/BQHOuwDM8f— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 12, 2022