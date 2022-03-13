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В районі консульства США в Іраку впали ракети

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 02:00

В іракському Ербілі в районі консульства США  впало кілька ракет.

Джерело: джерела Al ArabiyaReuters з посиланням на своє джерело - офіційного представника США на умовах анонімності -  та міністра охорони здоров'я регіонального уряду Курдистану Самана Барзанджі, Daily Mail з посиланням на губернатора Ербіля Омеда Хошнава, Jerusalem Post, який цитує Іракське інформаційне агентство INA

Деталі: Саман Барзанджі  повідомив, що "після вибухів в Ербілі жертв і постраждалих немає".

Омед Хошнав підтвердив, що щонайменше п'ять "балістичних ракет іранського виробництва" вдарили по місту.  За його словами, наразі неясно, чи були ракети націлені на американське консульство чи на аеропорт у місті. 

Курдські джерела повідомили Al Arabiya, що це іранські ракети Fateh-110.

Атака була здійснена з Ірану, повідомив Reuters чиновник США.

Ербіль є столицею Іракського Курдистану.

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Теми: Ірак
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