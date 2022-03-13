Регионы: бои на Киевщине, Черниговщине, Запорожье. Оккупанты продолжают авианалеты
Ночь в Киевской области, Чернигове, Запорожье, Донбассе и Луганщине была напряженной. Оккупанты бомбили несколько регионов. В некоторых областях – спокойно.
Источник: информация глав областей по состоянию на 08:00 субботы 12 марта
Детали: По состоянию на 8:00 13 марта ситуация в регионах такова:
Киевщина
Бучанский район – бои в Ирпене, Макарове. Постоянное перемещение врага в Гостомельской, Бородянской, Бучанской общине.
В Броварском районе - передвижение вражеской техники по населенным пунктам. В трех общинах Броварского района проводятся боевые действия.
Вышгородский район: три общины — гуманитарная катастрофа. Славутич без света.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Черниговская область
Ночью — три авианалета на Чернигов. Разрушения и жертвы уточняются.
Вокруг Чернигова – оборонительные бои. Вчера были уволены 2 населенных пункта в киевском направлении.
Сумщина
Дважды ночью в Сумском районе была воздушная угроза. Ночью артиллерия орков несколько раз расстреливала мирные села Ахтырского района и саму Ахтырку. Гатят русские враги преимущественно из Тростянца. Этот город оккупирован врагом. Также враг воспользовался периодом тишины, который периодически длился последние несколько дней, для укрепления своих позиций и перемещения войск.
Житомирщина
В области – длительная тревога ночью. И уже второе за утро. Информации о разрушениях и потерях пока нет.
Кировоградская область
Несколько часов – воздушная тревога, в общем ситуация спокойная.
Днепропетровщина
3 3.30 почти до 7.00 – тревога. Без взрывов. На утро – спокойно.
Харьков
В Харькове – всю ночь воздушные тревоги, по области – активные боевые действия на Изюмщине.
Запорожская область
Военные и жители Запорожского края во взаимодействии с полицией, ГСЧС, подразделениями Сил обороны Украины и властями Запорожья сдерживают массированное наступление оккупационных войск. В настоящее время ситуация без существенных изменений, но враг продолжает активно использовать артиллерию, танки, гранатометы и минометы.
Ровенщина
Всю ночь – воздушная тревога, на утро – спокойно.
Волынь
Волынь относительно спокойно. С трех ночи — воздушные тревоги.
Винницкая область
Относительно спокойно, ночью – воздушные тревоги
Закарпатье
На Закарпатье спокойно
Хмельницкая область
Воздушная тревога с 3:30 до 6:30. В общем – спокойно
Тернополь
Воздушная тревога несколько часов
Черкассы
Воздушные тревоги, но вообще ситуация спокойная.
Львовщина
Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается
Полтавщина
Воздушная тревога по всей области с 3:30 до 7:00. На утро – спокойно.
Черновцы
Была воздушная тревога. В общем – спокойно.
Ивано-Франковск
Ночью тревога, слышны взрывы, информация проверяется.
УП: Позже стало известно, что российские захватчики в результате ракетных ударов по Ивано-Франковскому аэропорту почти уничтожили его инфраструктуру.
Луганщина
Жилищный сектор Северодонецка, Рубежного Лисичанска и Попасной под постоянными обстрелами. Есть жертвы и пострадавшие в мирном населении. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетикам удалось подключить 13000 абонентов, газовщикам — 7000.
Донетчина
Мариуполь в осаде, бои на окраинах города. Гуманитарная колонна продвигается медленно, но идет. По всей линии – громко. В Краматорске всю ночь и с утра воздушные тревоги. Самолеты над Лиманом, Славянском, Святогорском. Есть информация об ударах вчера вечером в район Святогорской лавры. Есть раненые. Информация проверяется
Николаевщина
В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, область держит оборону.
Херсонщина
Начиная с вечера и ночью сильные взрывы, грады в районе аэропорта. Информация проверяется.
Одесса
Несколькочасовая воздушная тревога. В общем, ситуация спокойная.