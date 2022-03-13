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Россияне почти разрушили аэропорт Ивано-Франковска – мэр

Елена РощинаВоскресенье, 13 марта 2022, 08:20
Россияне почти разрушили аэропорт Ивано-Франковска – мэр
Международный аэропорт "Ивано-Франковск" в мирное время, фото из Википедии

Российские захватчики в результате ракетных ударов по Ивано-Франковскому аэропорту почти уничтожили его инфраструктуру.

Источник: городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в национальном телеэфире.

Прямая речь: "Добивают нашу инфраструктуру аэропорта, она уже почти разрушена. И это уже третья атака на аэропорт.

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Враг бьет прицельно сейчас по аэропорту, третий раз нанесен удар. К счастью, по предварительной информации, жертв нет.

Враг хочет посеять дополнительную панику, поэтому бьет по Западной Украине, бьет по западным городам, потому что понимают, что сегодня Ивано-Франковск, Львов и Тернопольщина – это такой тыл Украины, куда очень много людей переезжает, поэтому хотят дополнительно посеять панику".

Детали: Марцинкив добавил, что на этот раз "почти 2,5 часа была тревога, потом дали отбой – и буквально через 10 минут начали падать ракеты".

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По его словам, после первого удара в ручном режиме дали воздушную тревогу, но это уже второй раз, когда не срабатывает тревога.

Мэр также попросил жителей не публиковать информацию о месте взрывов в соцсетях, чтобы не помогать врагу.

Предыстория: Под утро 13 марта российские оккупанты третий раз с начала войны нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска, а также впервые атаковали Львовщину: выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому военному полигону) в селе Старичи, недалеко от границы с Польшей.

Темы: Ивано-Франковсквойна
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