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Закройте небо: Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 10:51

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной после российской атаки по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон).

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Россия атаковала Международный центр поддержки мира и безопасности возле Львова.

Здесь работают иностранные инструкторы.

Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо.

Предыстория: В результате ракетного удара по Яворивскому полигону на Львовщине погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали.

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Темы: РезниковМинобороныНАТОвойна
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