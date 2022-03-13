Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Закройте небо: Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 марта 2022, 09:51
Закройте небо: Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной после российской атаки по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон).

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Россия атаковала Международный центр поддержки мира и безопасности возле Львова.

Реклама:

Здесь работают иностранные инструкторы.

Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо.

Предыстория: В результате ракетного удара по Яворивскому полигону на Львовщине погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РезниковМинобороныНАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Резников
Резникова уволят в ближайшее время - источники
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: