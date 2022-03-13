Закройте небо: Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной после российской атаки по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон).

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Россия атаковала Международный центр поддержки мира и безопасности возле Львова.

Здесь работают иностранные инструкторы.

Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо.

Предыстория: В результате ракетного удара по Яворивскому полигону на Львовщине погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали.