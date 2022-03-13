Закройте небо: Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон
Воскресенье, 13 марта 2022, 09:51
Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной после российской атаки по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон).
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь Резникова: "Россия атаковала Международный центр поддержки мира и безопасности возле Львова.
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Здесь работают иностранные инструкторы.
Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо.
Предыстория: В результате ракетного удара по Яворивскому полигону на Львовщине погибли 9 человек, еще 57 человек пострадали.
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