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Мэр Ирпеня: 70% города – наши, ведем бой за остальные 30%

Роман КравецВоскресенье, 13 марта 2022, 11:25

70% города Ирпень Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои.

Источник: Городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь: "Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен – 70% это наше, это украинский город. За 30% – мы ведем бой".

Детали: Маркушин подчеркнул, что все время находится в городе и не собирается никуда убегать.

Что было ранее: 8 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что оккупанты, угрожая, предложили ему сдать город.

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Темы: Киевская областьвойна
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