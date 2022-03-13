Мэр Ирпеня: 70% города – наши, ведем бой за остальные 30%
Воскресенье, 13 марта 2022, 11:25
70% города Ирпень Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои.
Источник: Городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram
Прямая речь: "Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен – 70% это наше, это украинский город. За 30% – мы ведем бой".
Детали: Маркушин подчеркнул, что все время находится в городе и не собирается никуда убегать.
Что было ранее: 8 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что оккупанты, угрожая, предложили ему сдать город.
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